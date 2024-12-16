المتحدث باسم الكرملين: نجري حوارا مع القوى المسيطرة على الوضع في سوريا بشأن مستقبل القواعد الروسية

افاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن "لا قرارات نهائية بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا حتى الآن"، مشيرا الى أننا "نجري حوارا مع القوى المسيطرة على الوضع في سوريا بشأن مستقبل القواعد الروسية".

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