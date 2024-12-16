بوتين اعلن أن روسيا سيطرت على 189 بلدة أوكرانية هذا العام: خطط اميركا نشر صواريخ متوسطة المدى تثير القلق

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا سيطرت على 189 بلدة أوكرانية هذا العام"، مؤكدا أن "قواته تتحكم بالمجريات على كل خطوط المواجهة في أوكرانيا"، موضحا أن "عدد القوات الأميركية في أوروبا يتجاوز 100 ألف".

واشار الى أن "الإدارة الأميركية والغرب يحاولان فرض خسارة استراتيجية علينا ويزودان نظام كييف بالمال والسلاح"، مؤكدا أن "خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة تثير القلق". واضاف أن "الولايات المتحدة تواصل ضخ الأسلحة والمال للنظام الأوكراني غير الشرعي ما يشجع على تصعيد الصراع".

ولفت الى انني "أريد أن أشير إلى أن العام الماضي كان محوريا في ما يتعلق بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".