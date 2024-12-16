شكرا لقرائتكم خبر عن بيع لوحة سيارة رقمها "1 - 44" في الأردن بسعر تخطى المليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة ترخيص المركبات في الأردن، عن بيع لوحة سيارة في مزاد علني تحمل الرقم (1-44)، ووصلت سعرًا قياسيًا تجاوز المليون دولار.

وصل السعر النهائي في المزاد للوحة، بعد ان تم إضافة الضرائب، إلى 852,600 دينار أردني أي بحوالي 1.201 مليون دولار)، كما انه لم يُكشف عن هوية المشتري.

كانت أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الأردنية، في وقت أول شهر ديسمبر الجاري عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، وتم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني.



