شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين قرار حكومة الاحتلال التوسع الاستيطانى فى الجولان السورى المحتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع فى الاستيطان فى الجولان السورى المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.

وتعتبر مصر الخطط الإسرائيلية للتوسع فى الاستيطان داخل أراضى الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة فى تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع فى الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافى للأراضى التى تحتلها، فى انتهاك سافر للقانون الدولى والمواثيق الدولية، بما فى ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وتطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم فى رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلى.