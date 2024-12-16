شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2010 يترقب اجتماع اتحاد الكرة لتحديد المصير وخطة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة المدير الفني وائل رياض، الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ، برئاسة هاني أبو ريدة ، والذي من المقرر أن يناقش مستقبل المنتخب وخطة الإعداد للفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمصير المنتخب، أبرزها مناقشة خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك البطولات الإقليمية والدولية التي سيشارك فيها.

كما يتطرق الاجتماع لوضع خطة متكاملة تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية لتعزيز مستوى الفريق وإعداده بشكل احترافي، والتأكيد على استمرار وائل رياض وطاقمه المعاون أو إجراء تغييرات إذا تطلب الأمر.

ويقود وائل رياض، النجم السابق للكرة المصرية، مشروع إعداد منتخب مواليد 2010 في إطار خطة اتحاد الكرة لتأسيس قاعدة قوية للكرة المصرية من الفئات السنية الصغيرة.

ويأمل الجهاز الفني أن يتم دعم المنتخب بمعسكرات ومباريات ودية دولية تمنح اللاعبين الخبرة اللازمة لمواجهة المنتخبات الكبرى.

الاجتماع المرتقب لاتحاد الكرة سيكون مفصليًا في تحديد ملامح مستقبل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، وسط آمال كبيرة بتوفير الدعم اللازم لهذا الفريق الواعد ليكون ركيزة أساسية للكرة المصرية في المستقبل.