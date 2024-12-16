النشرة: رصد تقدم لجنود الجيش الاسرائيلي باتجاه وسط الناقورة بالتزامن مع تفجير لمنازل وسماع تمشيط بالرشقات الرشاشة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "رصد تقدم لجنود الجيش الاسرائيلي باتجاه وسط الناقورة بالتزامن مع تفجير لمنازل وسماع تمشيط بالرشقات الرشاشة".

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