جروس يقود أول تدريب للزمالك فور توقيع العقود

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القاهرة - سامية سيد - يقود السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول تدريب للفريق فور توقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى مسابقة الدورى.

جروس

جروس مدربا للزمالك

واتفق مجلس إدارة نادى الزمالك مع كريستيان جروس ليتولى مهمة قيادة الفريق، ويتفوق علي كافة المرشحين لتولي المهمة وأبرزهم البرازيلي روجيرو ميكالي وذلك بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز عن الزمالك من أجل تدريب الفتح السعودى.

توماس جروتر مرشح لتدريب الحراس

والأجانب الثلاثة الذين يرغب جروس فى الاستعانة بهم هم:

شيخ بوزيان بوديان بن عربية شيخ بوزيان بوديان بن عربية ملقب بـ"شيخ بوزيان"، وهو مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري، سبق وعمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي، كما سبق له العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين، بجانب العمل مع العديد من الأندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت المويتي ومنتخب البحرين. كونلى أودى توينبو كونلى أودى توينبو محلل الأداء وأخصائى تطوير اللاعبين في الجهاز الفني، واللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي، يمتلك خبرات عريضة من خلال عمله مع العديد من الأندية الإنجليزية، مثل توتنهام وريدينج وولفرهامبتون وساوثهامبتون كما عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي ويمتلك خبرات كبيرة في مجال الطب الرياضي ورفع اللياقة البدنية. توماس جروتر توماس جروتر مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية، يبلغ 51 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة، وهو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري، حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997 - 1998.

وأغلق فريق الزمالك، صفحة مواجهة المصرى البورسعيدى، التى جمعتهما مساء أمس، على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفارس الأبيض الفوز خلالها بهدف دون رد.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها فى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جروس وأمير عزمي مجاهد

أمير عزمى مجاهد مطلوب فى جهاز الزمالك بأمر جروس

من جانبه، قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق: "جروس طلب أمير عزمى مجاهد لأنه اشتغل معاه من قبل ويثق فيه، وأمير حاليا لديه خبرات أكبر عن الفترة الماضية وسيكون إضافة كبيرة للجهاز"، واختتم: "تحدثت مع جروس والراجل متابع كويس جدا للزمالك ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وأتمنى أن تكون فترة ناجحة، وهو مدرب كبير ويحب المكان".