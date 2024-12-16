شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي للفترة المقبلة بعد خسارة باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون بعد استئناف التدريبات الجماعية لتحديد برنامج الفريق الأحمر الفترة المقبلة، والتحضير الجيد للمسابقات المحلية سواء في الدوري المصري أو كأس الرابطة المصرية، من أجل استعادة توازنه والعودة لمركزه المعتاد في صدارة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0).

من جانبه، عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حزنه بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، وفقدان فرصة التأهل إلى نهائي البطولة القارية ومواجهة ريال مدريد الإسباني.

وقال كولر، "ليس الموضوع أن لاعبي الأهلي بدأوا الاحتفال بشكل مبكر بعد إهدار باتشوكا ركلتي جزاء، والفريق خلق فرص في الـ90 دقيقة وكذلك في الوقت الإضافي ولكنهم لم يستغلوا تلك الفرص وأهدروا العديد من الفرص السهلة خلال المباراة".

وأضاف، "كان هناك بعض اللاعبين فى قمة تركيزهم خلال تركيز ركلات الترجيح، ولكن البعض الآخر ظهر عليهم التوتر وشد عصبي زيادة عن اللازم، وهو ما جعلهم غير موفقين في تسديد ركلات الترجيح".