شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك فى مواجهة قوية بإياب نصف نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع الزمالك اليوم، الاثنين، فى "إياب" نصف نهائي دورى السلة رجال فى المباراة التي تقام ببرج العرب بالإسكندرية.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة فى مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على الاتصالات فى المباراتين.

ونجحت الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وسبورتنج فى التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المنافسين فى دور الثمانية.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث أقيمت مباريات الذهاب السبت، وأسفرت عن فوز الأهلى على الزمالك 74-73.

ومن المقررأن تقام مباريات النهائى فى القاهرة، حيث يلتقى الفائز من مباراة الأهلى و الزمالك مع الفائز من مباراة الاتحاد وسبورتنج، بينما يلتقى الخاسران على المركزين الثالث والرابع.