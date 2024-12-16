الامارات | «الوزاري للتنمية» يستعرض تقارير ومشاريع حكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي جرى خلاله استعراض عدد من التقارير الحكومية، ومناقشة المشروعات التشريعية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مشروعات القرارات التنظيمية المتعلقة بلوائح الموارد البشرية العاملة في مساجد الدولة، إضافة إلى تنظيم الإجراءات الضريبية والمالية العامة لحكومة الاتحاد، والقرارات المرتبطة بتنظيم قوانين المنافسة والمحاسبة والتدقيق.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الحكومية المتعلقة بالحكومة الرقمية، ومنظومة التأمين الصحي، والتأشيرات للقادمين إلى الدولة، كما استعرض المجلس تقارير مشاركة الدولة في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين «G20» في البرازيل، ومستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وقرارات الاجتماع الوزاري الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.