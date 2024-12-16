شكرا لمتابعة خبر عن تجمّد المياه في الزلفي بسبب انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت قرية مشذوبة شمال الزلفي فجر اليوم انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، ما أدى إلى تجمّد المياه في بعض الأماكن.

وانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما ساهم في تجمّد المياه في خزانات ومسابح كبيرة في المنطقة.

وأظهر فيديو انتشر بشكل واسع حوض مياه كبير وقد تجمّدت مياهه بالكامل، ما يشير إلى أن درجات الحرارة قد انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي.

وشهدت المملكة خلال الأيام الماضية تقلبات جوية ملحوظة، حيث توقعت الأرصاد أن تمر البلاد بموجة برد مفاجئة نتيجة لتأثيرات منخفض جوي بارد .