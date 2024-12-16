شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية ذكاء اصطناعي تكشف دور المرأة السعودية في الدفاع عن الوطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشادت إيمان الشهري، أخصائية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالدور المحوري الذي تؤديه المرأة السعودية في تعزيز الأمن الوطني وإنفاذ القانون، خاصة في ظل التطور التقني الذي تشهده المملكة.

وأوضحت الشهري، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة ترجمة اللغات تعد أحد أبرز المشاريع التي تساهم في تعزيز الأمن، حيث تُمكّن الجهات المعنية من استقبال البلاغات بلغات ولهجات متعددة، مما يسهم في تحسين التواصل مع الزوار والمقيمين ويعزز السلامة داخل المملكة.

كما كشفت الشهري عن أحدث المشاريع التي يعمل عليها فريقها، وهي “التحليلات التنبؤية”، والتي تُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات استباقية تسهم في تقليل المخاطر الأمنية ووضع خطط دقيقة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت أن هذا التطور التقني يعكس رؤية المملكة في تمكين المرأة السعودية للإسهام في تطوير المجالات الحيوية بما يعزز أمن واستقرار الوطن.