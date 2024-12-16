اخبار السعوديه

رئيس مكتبة جرير: البنك المركزي منعنا من إضافة رسوم على العميل وهذا أزعجنا..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مكتبة جرير: البنك المركزي منعنا من إضافة رسوم على العميل وهذا أزعجنا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محمد العقيل، رئيس مجلس إدارة مكتبة جرير، عن إضافة شركته لرسوم على العميل لكن البنك المركزي منعها.

وقال العقيل عبر بودكاست ثمانية: “كنا نضيف رسوم 2.5 أو 3 % على العميل، لكن منذ أشهر أصدر البنك المركزي قرار بمنع ذلك، وهذا مزعج لأننا الآن ندفع”.

وأضاف: “الآن اتجهنا إلي التقسيط من البنوك وشركات التقسيط، فأصبحت مبيعاتنا بالتقسيط تمثل فوق ال 25%”.

وتابع: “لو عاد الزمن لن نؤسس شركة، فنحن نبيع بما يقرب من 11 مليون ونربح مليون فقط”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا