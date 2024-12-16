شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مكتبة جرير: البنك المركزي منعنا من إضافة رسوم على العميل وهذا أزعجنا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محمد العقيل، رئيس مجلس إدارة مكتبة جرير، عن إضافة شركته لرسوم على العميل لكن البنك المركزي منعها.

وقال العقيل عبر بودكاست ثمانية: “كنا نضيف رسوم 2.5 أو 3 % على العميل، لكن منذ أشهر أصدر البنك المركزي قرار بمنع ذلك، وهذا مزعج لأننا الآن ندفع”.

وأضاف: “الآن اتجهنا إلي التقسيط من البنوك وشركات التقسيط، فأصبحت مبيعاتنا بالتقسيط تمثل فوق ال 25%”.

وتابع: “لو عاد الزمن لن نؤسس شركة، فنحن نبيع بما يقرب من 11 مليون ونربح مليون فقط”.