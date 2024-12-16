شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم الساعة 6 أجواء من باردة لشديدة البرودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة اليوم الاثنين .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الكتلة السيبيرية تجثم على حرارة أصفار ومادونه في بعض المدن.”

وأضاف:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الاثنين1446/6/15هـ الساعة “6” أجواء من باردة لشديدة البرودة .”

وأشار إلى أن الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، لافتًا أن أقل حرارة طريف”3″تحت الصفر

‏الرياض تسجل”5″هي أقل حرارة تسجلها منذ بداية الشتاء فعلياً لهذا العام.