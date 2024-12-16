- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم الساعة 6 أجواء من باردة لشديدة البرودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة اليوم الاثنين .
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الكتلة السيبيرية تجثم على حرارة أصفار ومادونه في بعض المدن.”
وأضاف:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الاثنين1446/6/15هـ الساعة “6” أجواء من باردة لشديدة البرودة .”
وأشار إلى أن الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، لافتًا أن أقل حرارة طريف”3″تحت الصفر
الرياض تسجل”5″هي أقل حرارة تسجلها منذ بداية الشتاء فعلياً لهذا العام.