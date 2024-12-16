شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا جاء في نتائج البورصة المصرية اليوم الإثنين بعد الإغلاق؟ والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة مصر

مؤشرات البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه.وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما وصل رأس المال السوقي إلى مستوى 2.260 تريليون جنيه.جاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية.فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.08 % ليصل إلى مستوى 30799.43 نقطة.وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 8583.98 نقطة.كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، بنحو 0.32% ليصل إلى مستوى 11739.62 نقطة.