الاقتصاد

ماذا جاء في نتائج البورصة المصرية اليوم الإثنين بعد الإغلاق؟

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا جاء في نتائج البورصة المصرية اليوم الإثنين بعد الإغلاق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه.
وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما وصل رأس المال السوقي إلى مستوى 2.260 تريليون جنيه.

نتائج بورصة مصر

جاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية.
فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.08 % ليصل إلى مستوى 30799.43 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 8583.98 نقطة.
كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، بنحو 0.32% ليصل إلى مستوى 11739.62 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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