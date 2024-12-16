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شكرا لقرائتكم خبر عن حالته حرجة.. المملكة تلبي النداء الإنساني لذوي طفل فلسطيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنداء الإنساني الذي أطلقه ذوو الطفل الفلسطيني "أحمد صبرا" من قطاع غزة الذي يعاني من حالة صحية حرجة تتطلب تلقي العلاج بشكل عاجل.
ووفر المركز الرعاية الطبية اللازمة للطفل وعلاجه في مركز الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية وفقًا لحالته الصحية.
وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية والاستجابة السريعة التي أسهمت في إنقاذ حياة ابنهم وتقديم الأمل له ولإخوانه في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
ووفر المركز الرعاية الطبية اللازمة للطفل وعلاجه في مركز الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية وفقًا لحالته الصحية.
وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية والاستجابة السريعة التي أسهمت في إنقاذ حياة ابنهم وتقديم الأمل له ولإخوانه في قطاع غزة.
علاج مرضى السرطانيذكر أن مركز الملك سلمان بدأ بتنفيذ مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمركز الحسن للسرطان بالأردن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.