شكرا لقرائتكم خبر عن خفيفة إلى متوسطة.. أمطار مسائية على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

موجة برد قاسية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن ومحافظات المملكة التي تشهد أدنى درجات حرارة اليوم الاثنين، وسجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أقل درجة حرارة حيث وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر.

تلتها مدينتا القريات ورفحاء بـ 3 درجات تحت الصفر ثم مدينة عرعر 2 تحت الصفر، وحائل درجة تحت الصفر، ثم مدينة سكاكا بصفر درجة الحرارة، ثم مدينتا القيصومة وبريدة بـ1 درجة حرارة، ثم مدينة الدوادمي، ثم العاصمة الرياض ومدينة تبوك بـ 4 درجات مئوية، وأخيرًا محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بـ 5 درجات مئوية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز اليوم، إن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المنطقة الشرقية ستستمر في التأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئوية.

ودعا القحطاني إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة. طقس السعودية وسجلت محافظة طريف اليوم الاثنين أدنى درجات الحرارة على مستوى المملكة، إذ بلغت درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية تحت الصفر، لتكون الأكثر برودة منذ بداية فصل الشتاء أرصاديًا.

وحلت محافظتا القريات ورفحاء في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 3 درجات مئوية تحت الصفر، تليها مدينة عرعر بدرجتين مئويتين تحت الصفر، ثم حائل بدرجة واحدة تحت الصفر، وسكاكا عند صفر درجة مئوية.

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى الساعة 11 مساء.وتشهد العاصمة المقدسة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما يُتوقع أن تشهد الطائف أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.