تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يعمل على دعم الترجمة في القنوات والمحادثات مع مميزات جديدة للإتصال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Meta في العمل على تحديث جديد لتطبيق WhatsApp يهدف إلى جلب الترجمة في تحديثات القنوات والمحادثات، كما يقدم مميزات جديدة للإتصال.

يعمل تطبيق الواتس اب على تطوير ميزة ترجمة المحادثات منذ شهر يوليو الماضي، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن ميزة جديدة للترجمة تطور في تطبيق الدردشة.

ومن المقررر أن تدعم الميزة الجديدة ترجمة التحديثات الجديدة للقنوات بعدد من اللغات المختلفة، ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت عبر “WABetaInfo” أن الميزة الجديدة رصدت في الإصدار التجريبي رقم 2.24.26.9 من التطبيق المخصص لأجهزة الأندوريد.

أيضاً أوضحت لقطات الشاشة المسربة أن الواتس اب سيوفر إختيارات لترجمة التحديثات في القنوات أو المحادثات، على أن تتم عملية الترجمة داخل الجهاز وبدعم لمعايير الخصوصية والحماية، وأيضاً دون الحاجة للإتصال بشبكة الإنترنت.

من جانب أخر سيحتاج المستخدم إلى تحميل نموذج الترجمة الخاص باللغة لإستخدام ميزة الترجمة، لذا قد لا تتمتع الترجمة بأعلى مستوى من الدقة.

كما يحدد تطبيق WhatsApp دعم ميزة الترجمة للغات الإنجليزية، والعربية، والهندية، والروسية، والإسبانية، وأيضاً البرتغالية، على أن يتم دعم مزيد من اللغات لاحقاً.

ويوضح التقرير أن تطبيق الواتس اب يعمل أيضاً على تطوير مميزات جديدة للإتصال لمستخدمي التطبيق على أجهزة الحاسب وأيضاً مستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية، حيث يمكن للمستخدم إختيار عضو من مجموعة الدردشة للإتصال المباشر دون إزعاج المجموعة كاملة، مع دعم المستخدم بإختيارات لمؤثرات المكالمات بين 10 من المؤثرات.

كما يأتي التحديث بتجربة سلسة في بدء المكالمات على أجهزة الحاسب أو إنشاء رابط للمكالمة، أو الإتصال برقم محدد مباشرة عند النقر على تبويب المكالمات، أيضاً يقدم WhatsApp ميزة إجراء مكالمات الفيديو بأعلى جودة عرض.

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