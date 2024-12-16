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شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "ImpaQ".. المؤثرون الإقليميون والدوليون يتوافدون إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ رواد التأثير الإقليميون والدوليون بالتوافد إلى المملكة؛ استعدادًا للمشاركة في "ملتقى صُناع التأثير ImpaQ"، الذي تنظمه وزارة الإعلام 18 و 19 ديسمبر الجاري، تحت شعار "إلهام يتخطى الأرقام" في قاعة ميادين الدرعية بالرياض.
ويشارك روّاد التأثير بأكثر من 40 برنامجًا وفعالية تُناقش طُرق وواقع التأثير عبر 14 مسارًا مختلفًا، ولمدة 12 ساعة يوميًا.
ويتطرق إلى مستقبل المنصات الاجتماعية، إذ يتشارك الخبراء رؤاهم حول المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط التفاعلية والمنصات الناشئة، وتكامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
يُذكر أن الملتقى يعقد بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محليًّا ودوليًّا، من خلال مشاركة ما يزيد على 1500 مؤثر محلي وإقليمي ودولي.
ويفتح الملتقى أبوابه للتسجيل لكل المهتمين من خارج المملكة وداخلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة من خلال هذا الـــــرابــــــــط.
ويشارك روّاد التأثير بأكثر من 40 برنامجًا وفعالية تُناقش طُرق وواقع التأثير عبر 14 مسارًا مختلفًا، ولمدة 12 ساعة يوميًا.
المنصات الاجتماعيةكما يقدم الملتقى الذي تجري فعالياته على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع من خلال 7 مناطق، وورش عمل ابتكارية وتفاعلية في صناعة محتوى مؤثر، وقصصًا ناجحةً ملهمةً عن التأثير والتغيير.
ويتطرق إلى مستقبل المنصات الاجتماعية، إذ يتشارك الخبراء رؤاهم حول المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط التفاعلية والمنصات الناشئة، وتكامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
الذكاء الاصطناعيوتشارك في تلك الورش شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وغيرها.
يُذكر أن الملتقى يعقد بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محليًّا ودوليًّا، من خلال مشاركة ما يزيد على 1500 مؤثر محلي وإقليمي ودولي.
ويفتح الملتقى أبوابه للتسجيل لكل المهتمين من خارج المملكة وداخلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة من خلال هذا الـــــرابــــــــط.