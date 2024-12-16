شكرا لقرائتكم خبر عن 48 فرصة متنوعة بمزاد أكنان الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن شركة الثروة الأولى العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد استثنائي "أكنان الرياض الحضوري" المدمج لستة عقارات بأحياء العارض، الخير، النرجس، الربوة، العليا، وذلك يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 م تمام الساعة 4:00 مساءً. حضوريًا في قاعة التخصصي بمدينة الرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات. ومزاد "أكنان الرياض الإلكتروني" لـ 42 عقار بأحياء متنوعة نمار، الشفاء، العريجاء، العريجاء الغربية، المصفاة، المهدية، النسيم، البدر، طويق، لبن، بمساحات تبدأ من 329.5 مترًا مربعًا يوم الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 10:00 صباحًا ويستمر حتى يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 من الساعة 00:4 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات تعدّ هذه الفرص مميزة للمستثمرين؛ العقارات تلبي تطلعات المستثمرين والمطورين بمختلف اهتماماتهم، سواء في الاستخدام السكني والتجاري. وتستهدف العقارات شريحة المستثمرين بالمشاريع المدرة للدخل وتدعوا شركة الثروة الأولى العقارية الراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة بالتواصل على الأرقام التالية 0542430000 - 0550444360 – 920003566