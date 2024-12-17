شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان: والدتي ساعدتني كثيرًا في بداية حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية نيكول كيدمان، عن نصيحة والدتها التي ساعدتها على الاستمرار فى مهنتها، وذلك بعد وفاة والدتها جانيل آن كيدمان، في سبتمبر الماضى.

وصرحت كيدمان قائلة: "جاءت نصيحة والدتى لى بالإستمرار في التمثيل مع الوصول إلى طريقة للحفاظ على منزلى، والابتعاد عن فكرة الاعتزال من امرأة تنتمي إلى جيل لم تتح له الفرص التي أتيحت لي، والتي ساعدت في نقلها لبناتها، لذا فمن المحتمل أنها كانت تتمنى لو أتيحت لها هذه الفرص عندما كانت صغيرة".

وكانت قد ظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان خلال وصولها إلى جنازة والدتها جانيل، فى أكتوبر الماضى وظهر عليها التأثر بشكل كبير، مع دعم من زوجها كيث أوربان.

وحظيت ابنتا كيدمان، صنداى روز وفيث مارجريت، بتعزية من ابنة عارضة الأزياء جيسيكا رو، أليجرا أوفيرتون، فى جنازة جدتهما جانيل فى سيدنى.

ودعت عائلة كيدمان جانيل فى نفس الكنيسة التى أقاموا فيها جنازة والد نيكول أنتونى بعد وفاته فى سبتمبر 2014.

توفيت جانيل عن عمر ناهز 84 عامًا الشهر الماضى، قبل ساعات فقط من حصول نيكول على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم Babygirl فى مهرجان فينيسيا السينمائى.

وتلقت صنداى روز، 16 عامًا، وشقيقتها الصغرى فيث، 14 عامًا، عناقًا قويًا من أليجرا، 17 عامًا، خارج كنيسة القديس فرانسيس كزافييه حيث أقيمت الخدمة.

وكانت عائلة أوفيرتون وكيدمان-أوربان تربطهما علاقة وثيقة على مر السنين، حتى أنهم احتفلوا بالعام الجديد معًا في منزل العائلة الشهيرة الذى تبلغ قيمته ملايين الدولارات في شمال سيدني في الأول من يناير 2023.