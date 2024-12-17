شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: كابيتانو والمدينة الرياضية شاهدان على تطور الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسى لم تكن على مستوى البطولات والألقاب فقط فى الألعاب الفردية بالبطولات الدولية والعالمية، بل هناك عدة شواهد على التطور الملحوظ فى الرياضة المصرية.

وقال بسيونى إن الرياضة المصرية أخذت منحنى آخر، وهو الطفرة الإنشائية في الاستادات والملاعب الرياضية، والاهتمام بالمواهب والناشئين من خلال برنامج كابيتانو، والاهتمام بالابطال الرياضيين في مختلف الرياضات، حتى تم اسعاد المصريين في أولمبياد باريس.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الرئيس عبد الفتاح السيسى أرفع جائزة للاتحاد وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، هو أمر طبيعي وجائزة مستحقة.