شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق النسخة العاشرة لدورى خماسيات كرة القدم للأندية والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بصحة المواطنين وخاصة الشباب والنشء ورفع لياقتهم البدنية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والمراكز والمدن والأحياء الشعبية (خماسيات كرة القدم) تحت شعار "الرياضة ممارسة".

يُنفَّذ الدوري بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، حيث يستهدف مشاركة 100 ألف شاب وناشئ من مختلف محافظات الجمهورية، ويأتي هذا الدوري بهدف تشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة، ورفع ثقافة النشاط البدني، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي وفعّال.

وتُقام منافسات الدوري في 27 محافظة، بمشاركة 80 فريقًا في كل محافظة، ضمن نظام دوري من دور واحد. وتُقسم البطولة إلى مرحلتين عمريتين: الأولى من 15 إلى 20 عامًا، والثانية من 21 إلى 35 عامًا. تُنفَّذ التصفيات على مرحلتين: الدور التمهيدي والختامي على مستوى كل محافظة، حيث يحصل الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني على جوائز مالية مجزية.

كما يتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى كل محافظة إلى اللقاء الختامي بمحافظة الإسكندرية، ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت إشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، على أن يُمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية تشجيعًا له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى لياقته البدنية، وتحفيزًا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين عائلته وأصدقائه.

ويأتي هذا الدوري في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، تعزيزًا لصحة المواطنين وتنمية مهاراتهم البدنية والرياضية.