الحلقات الأخيرة من وتر حساس تكشف براءة ليلى وتورط كاميليا ورغدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل "وتر حساس" الذي يتواصل عرضه حالياً، العديد من الأحداث المثيرة وغير المتوقعة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، خاصة بعدما تم قتل ليلي (جنا الأشقر) على يد زوجها مازن (أحمد جمال سعيد) بدافع الخيانة بعدما وجدها في شقته وداخل غرفة النوم برفقه صديقها عبد الرحمن (شريف الشعشاعي).

صدمة اتهام ليلى بالخيانة واعتراف عبد الرحمن

جاءت صدمة متابعي "وتر حساس" من اتهام ليلى بخيانة زوجها مع صديقها لاسيما وأن علاقتهما طوال الأحداث لم تشِر إلى احتمالية حدوث ذلك، إضافة إلى أن طبيعة شخصية ليلى لا تجعل أحداً يشكك في أخلاقها ولا تصرفاتها، إلا أن الحادث الذي كان كصدمة للجميع هو اعتراف عبد الرحمن بأن ليلى خانت زوجها معه وأنه السبب لأنه قام باستدراجها، وسط اندهاش الجمهور من هذه الاعترافات.

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وشهدت الحلقة الماضية وتحديداً الـ 37 تنازل مازن عن المحضر ضد زوجته والذي أقامه ضدها بتهمة الزنا، وكذلك يتنازل عن قضيته ضد عبد الرحمن، وسط تساؤلات حول سبب إقدامه على فعل هذه التصرفات، وذلك يجعل هناك ربط بين أقوال مازن في القضية وأقوال عبد الرحمن وكأن هناك اتفاق بين الاثنين على الاعتراف بنفس الأقوال في تحقيقات النيابة.

تورط كاميليا ورغدة في قضية مازن وليلى

ومع اقتراب نهاية مسلسل "وتر حساس" تكشف "الخليج 365" تفاصيل ما حدث وحل الإلغاز التي يبحث عنها الجمهور والتي تبرىء ليلى من تهمة الخيانة، حيث أن ما حدث وستكشفه الحلقات المقبلة، هو معرفة ليلى بوجود زوجها مازن فى شقتهما ومعه رغدة (هيدي كرم) التي يخونها معها، وعندما تذهب وتضبطهما سوياً يدفعها مازن وتقع أرضاً على طرف الكومود وتنزف وتتوفى.

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كما ستكشف الأحداث المقبلة عن تدخل كاميليا (إنجي المقدم) لإنقاذ شقيقها الذي استنجد بها لتذهب إلى شقته وتخطط لفكرة إحضار عبد الرحمن لجعلها جريمة شرف، وحتى بعد ذلك عندما استفاق عبد الرحمن في المستشفى ذهبت له وهددته وأجبرته على الاعتراف بأن ليلى خانت زوجها معه، لتكون كاميليا هي المسؤولة عن كل شيء وذلك سينكشف أمام الجميع، وستقرر سلمى (صبا مبارك) الانتقام من كاميليا.

قصة مسلسل "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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