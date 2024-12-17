آية سماحة تعبر عن سعادتها بتعاونها مع أكرم حسني بمسلسل الكابتن.. رمضان 2025

لقاء آية سماحة وأكرم حسني الأول

آية سماحة: معتز التوني مخرج فاهم كوميديا

أفلام سينمائية منتظرة لـ آية سماحة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - تخوض الفنانة آتجرِبة درامية جديدة فيحيث تقدّم دَور البطولة النسائية أمام الفنانفي مسلسل ""، الذي تتواصل تحضيراته على قدم وساق؛ تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام المقبلة؛ خاصة وأن القائمين على المسلسل انتهوا من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل.أعربت آية سماحة من خلال بيان صحفي من الشركة المنتجة لمسلسل "" عن سعادتها بالتجربة؛ خاصة وأنها تجمعها بالفنان أكرم حسني للمرة الأولى؛ قائلة: "قدّمتُ أدواراً وأعمالاً كوميدية من قبلُ، ولكن الجديد أنني أشاركلأول مرة، وهذا يضيف كثيراً لي؛ خاصة أن أكرم يقدّم كوميديا راقية تهدف للضحك، أيضاً تحمل رسالة وهدفاً من الحدوتة".أضافتأن ما يسعدها أيضاً أنها تقدّم عملاً كوميدياً مع شخصيات، هي كمتابعة تحب نوعية الكوميديا التي يقدمونها في أعمالهم، وقالت: "الكوميديا التي يقدّمهاهي نوعية الكوميديا التي تجعلني أضحك كمشاهدة، وفريق العمل كاملاً، لديه خبرة في هذه المنطقة؛ بدايةً من المنتج ومروراً بالكتّاب والمخرج أيضاً، وهذا يجعلني أشعر باطمئنان تجاه العمل".يمكنكِ قراءة: قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025كشفت آ، أن الشخصية مختلفة تماماً ولم تقدّمها من قبل، وتجهز لها منذ فترة من خلال البروفات، والتواصل الدائم مع المخرج معتز التوني.لافتة: "معتز كاراكتر خطير ومبسوطة بالتعاون معه في هذا العمل، برغم عدم بدء التصوير حتى الآن، لكن البروفات تؤكد أنه مخرج دمه خفيف وفاهم كوميديا بشكل ممتاز، وسيضيف للعمل كثيراً"." مكوّن من 15 حلقة، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد بالإضافة إلى: محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي والمسلسل قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.اقرأي أيضاً: آية سماحة تسجل حضوراً مكثفاً في السينما بـ3 أفلام جديدةوقد انتهتمؤخراً من تصوير فيلمين جديدين لعرضهما خلال الفترة المقبلة، الأول هو فيلم "6 أيام" والذي يجمعها بالفنان أحمد مالك، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي. ومن إخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية.والثاني فيلم "من أيام الجيزة" وتشارك في بطولته إلى جانب: إياد نصار، وعمرو عبدالجليل، وحاتم صلاح وإخراج مرقس عادل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».