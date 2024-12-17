جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من برنامج شهادة "التعليم والتعلُّم" للتخصصات الصحية

أطلقت كلية الصيدلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، النسخة الثانية من برنامج شهادة "التعليم والتعلُّم" للتخصصات الصحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات التدريس والإرشاد لدى الممارسين الصحيين.

ويسعى البرنامج إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المنشآت الصحية، وتزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتحسين أدائهم المهني، بما يعكس التزام الجامعة في تمكين الكفاءات الصحية، وتعزيز ريادة المملكة في المجال الصحي، بالتماهي مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج لتطوير مهارات التدريس والإرشاد للممارسين الصحيين من خلال منهج تعليمي متكامل، يمتد على مدار ستة أشهر، تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجالات التعليم والتعلُّم الطبي، في سياق جهود الكلية المستمرة بتقديم برامج تعليمية نوعية، تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم الصحي. ويتضمَّن البرنامج سلسلة من ورش العمل والأنشطة العملية المتخصصة، التي تتيح للمشاركين تطبيق المهارات التعليمية المكتسبة في بيئات الفصول الدراسية، والبيئات السريرية، مما يعزز تجربة التعليم والتعلُّم، وتبنِّي أفضل الممارسات التعليمية في المجال الصحي.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في بناء فلسفة تدريس شخصية، بالإضافة إلى تطوير محفظة تعليمية شاملة تضمن تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم في مجالات التدريس والإرشاد، ويتيح لهم تحقيق التميُّز المهني، الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

يُشار إلى أنَّ برنامج شهادة "التعليم والتعلُّم" في نسخته الثانية يأتي ضمن سعي كلية الصيدلة في المساهمة بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، المعنية بتقديم برامج تعليمية متطورة تستجيب لاحتياجات القطاع الصحي، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة التعليم الطبي في المملكة لمواكبة المتطلبات العالمية.