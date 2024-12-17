توبا بويوكستون تستعد لتصوير فيلم أجمل فتاة في ماردين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - بعد تألُّق الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون، التي تتمتع بصيت واسع في تركيا والوطن العربي، في مسلسلها الأخير "ذات أخرى 2"، ظلت النجمة العالمية عاكفة لفترة تقرأ عدة سيناريوهات درامية وسينمائية، وتُفاضل بينها ورغم انتشار العديد من الشائعات عن مشاركتها في أعمال مختلفة، إلا أن توبا فضلت أن تلتزم الصمت؛ حتى تم الإعلان مؤخراً عن بدء تصوير أحدث أفلامها والذي جاء تحت اسم "أجمل فتاة في ماردين".

توبا بويوكستون تستعد لفيلمها الجديد

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تستعد توبا بويوكستون، 42 عاماً، لبدء تصوير بطولة فيلم "أجمل فتاة في ماردين"، وستتشارك في بطولته مع الممثل التركي أكين أكينوزو، ومن إخراج علي كمال جوفين، الذي حصل على جوائز من مهرجان إسطنبول السينمائي، وأضنة ألتن كوزا، ومهرجان أنقرة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم الدرامي حول زوجين عالقين في علاقة يتسبب فيها كلٌّ منهما أذى نفسي شديد للآخر من دون أن يدري بالأمر. والزوجة التي تقوم بدورها توبا بويوكستون وهي أم أيضاً، تتصف بقوة الشخصية وقسوة القلب، وعلى ما يبدو أن النجمة التركية تختبر شخصية مختلفة عن الشخصيات التي جسّدتها من قبل.

من المقرر أن يُعرض الفيلم خلال 2025، وسيكون عرضه الأول من خلال مهرجانات سينمائية عالمية.



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مسلسل "ذات أخرى"

يُذكر أن آخر أعمال توبا الفنية، هو مسلسل "ذات أخرى" الذي عُرض الموسم الثاني منه في يوليو 2024، على إحدى المنصات الرقمية والمسلسل درامي رومانسي، عُرض الموسم الأول منه عام 2022 وحقق نجاحاً ملحوظاً.

وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات، إحداهن مصابة بالسرطان، يتركن إسطنبول، ويذهبن إلى مدينة ساحلية صغيرة بتركيا، وذلك لاستكشاف جانب آخر من الحياة، وللحصول على بعض السكينة، وهناك يقابلن مُعالِجاً روحانياً، الذي يغيّر لهن مفاهيم الحياة.

المسلسل من بطولة: توبا بويوكستون، صدى باكان، وبونجيك يلماز، ومراد بوز، وفرات تانش، ورضا قوجة أوغلي، وفوسون ديميريل، وأوموت كورت.

توبا بويوكستون تتحدث عن شخصية "لميس" ومدى تأثيرها على الجمهور

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حلّت النجمة التركيةضيفة لـ«الخليج 365» وذلك على هامش حضورها، بدورته الرابعة، والتي أقيمت فعالياته في مدينة جدة التاريخية، في الفترة بين 5 حتى 14 ديسمبر 2024.وخلال اللقاء عبّرت توبا عن سعادتها الكبيرة بترحيب الجمهور العربي بها؛ تحديداً في مدينة جدة؛ حيث قالت: "هذا الترحيب من الناس دائماً ما يلمسني بعمق، شعرت به كثيراً هنا ويبقى دائماً في قلبي".كما تطرّقت في اللقاء للحديث عن شخصية "لميس" من مسلسلها "سنوات الضياع" والتي حظت بشعبية كبيرة في العالم العربي؛ قائلة: "إن اسمي في المسلسل بالتركي كان "فيليز"؛ مؤكدة أن قصة حب لميس ويحيى في سنوات الضياع قد لمست الملايين في العالم".وأكملت توبا: "وسبب شهرة قصة الحب عالمياً هي أننا بشر ونمتلك نفس المشاعر، ونتشارك أنماطاً متشابهة في حياتنا، ولذلك عندما يتم تقديم شيء بصدق؛ فإنه يلامس قلوب الجميع في كلّ مكان".

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توبا بويوكستون عضو لجنة تحكيم بمهرجان البحر الأحمر

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وقد حضرت النجمة التركية توبا بويوكستون مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، ليس كضيفة فقط؛ بل كعضوة بلجنة تحكيم الأفلام ‏الروائية بالمهرجان، والتي يترأسها المخرج سبايك لي. وقد حرَصت بويوكستون على حضور أغلب الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، وكذلك توثيق زيارتها عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام".يمكنكِ متابعة: أبرز إطلالات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»