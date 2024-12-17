إطلاق منصة ولاية لتعزيز جودة الخدمات والتكامل مع أكثر من 30 جهة

وأكد آل الشيخ أن منصة "ولاية" تأتي كأولى ثمار إستراتيجية واعدة وطموحة للتحول الرقمي، والتي ستمكّن الهيئة من رفع كفاءة العمل وتعزيز جودة خدمات المستفيدين، وتستهدف الربط والتكامل مع أكثر من (30) جهة ذات علاقة وذلك تحقيقًا للتحول الرقمي في أعمال هيئة "ولاية" من رصد وإدارة وتنمية لأموال المستفيدين، والوصول للتمكن من الرصد الاستباقي لحالات المستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الاستدلال وسرعة إيصال الأموال إلى أهلها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة هي انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية وتقديمها بكل يسر وسهولة لجميع المستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة.
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