شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: مصر حققت طفرة فى البنية التحتية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، مصدر فخر وشرف كبير.

وأضاف السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "حصول الرئيس السيسى على هذه الجائزة، لم تأتي من فراغ، فمصر شهدت طفرة كبيرة في البنى التحتية وإنشاء الملاعب والفنادق والمدن الرياضية، وأصبحت مصر جاهزة لاستضافة أي حدث رياضي مهما كان حجمه".

وأضاف السقا: في مونديال 2010 عندما قدمنا الملف المصري لم يكن لدينا بنية تحتية نبني عليها ملف الاستضافة، لكن الآن مصر أصبحت جاهزة لهذا الأمر، وهذا يوضح دور العمل المؤسسي في الفترة الأخيرة لكل مؤسسات الدولية والتطور الذي حدث.

وواصل: هناك توجه واضح من الدولة في الفترة الأخيرة نحو التطوير الرياضي، وأصبح لدينا شبكة طرق أفضل بكثير من الوقت السابق، ويجب أن نستفيد من هذا التطور ونستغل دفع الدولة لجميع المؤسسات نحو الأمم في استضافة الأحداث الكبرى، والجوائز دائماً تأتي معها المسؤولية بمزيد من التطوير، لأن الاستمرارية في النجاح تحتاج إلى جهد أكبر.

واختتم: هناك أيضاً توجه جديد للنهوض بالإعلام الرياضي وهذا ما نراه في دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة في الفترة الأخيرة، ومع مجلس جديد في اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة نتمنى أن تستضيف مصر في الفترة المقبلة أكبر الأحداث الرياضية.