أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والنائب العام الاسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق بشبهات مضايقة شاهد وتشويش إجراءات قضائية على ضوء نتائج التحقيق الاستقصائي الذي عرض في برنامج "عوفداة" على القناة 12 الخميس الماضي.
وعرض التحقيق الاستقصائي أدلة على أن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتانياهو تقف على ما يبدو من وراء مظاهرات أمام منزلي المدعية العامة في قضية نتانياهو ليئات بن آري، والشاهدة المركزية هداس كلاين.
ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو من أربع دقائق أدان فيه التحقيق وتعامل الإعلام مع زوجته، وقال نتانياهو "من منطلق أن التهم التي لا أساس لها ضدي تنهار يوما بعد يوم في المحكمة وستنهار أكثر لاحقا. في هذه الأيام، وجد اليسار ووسائل الإعلام هدفا قديما جديدا، فهم يهاجمون بلا رحمة زوجتي سارة، جهاز دعامة حياتي".
كانت هذه تفاصيل خبر المستشارة القضائية تطلب فتح تحقيق مع سارة نتانياهو بشبهة التشويش على محاكمة رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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