شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يثير الجدل بعد ظهوره بقميص أحد الفرق الإنجليزية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، بصورة مفاجئة، أثناء انشغال الجماهير الأوروبية بالاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس".

ونشر النجم البرازيلي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2005، بعد 3 سنوات من رفع كأس العالم، فيديو على حسابه بمنصة "إنستغرام" في الساعات الأولى من صباح عيد الميلاد، ليفاجأ الجماهير الإنجليزية بارتدائه قميص نادي بيرنلي.

وترك رونالدينيو جماهير بيرنلي تتساءل عن سبب ظهوره المفاجئ في ليلة الكريسماس، رغم أنه لم يلعب من قبل للفريق وليس من المعروف عنه حب الفرق الإنجليزية، حيث رفض أكثر من مرة في الماضي الانتقال إلى البريميرليغ.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبب الحقيقي وراء ارتداء رونالدينيو، قميص بيرنلي، وهو أن نجله جواو مينديش أصبح الآن ضمن قائمة الفريق الإنجليزي بعد انضمامه إلى النادي قادما من برشلونة في الصيف الماضي.

وبدأ جواو البالغ 19 عاما، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية مسيرته مع شباب نادي كروزيرو، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2023، ومنها إلى بيرنلي في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جواو لم يسجل حتى الآن أي مشاركة مع الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، لكنه شارك مع فريق تحت 21 عاما هذا الموسم بينما يتكيف مع الحياة في كرة القدم الإنجليزية.

ويتواجد بيرنلي في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "الشامبيونشيب" بعدما هبط من البريميرليغ في الموسم الماضي، ولديه مباراة مهمة أمام شيفيلد يونايتد غدا الجمعة.

المصدر: goal