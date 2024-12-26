بيروتي: القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي

أشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي".

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