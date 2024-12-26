شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأربعاء، إنها عثرت على جثة في تجويف عجلة طائرة نفاثة بعد هبوطها في جزيرة ماوي في هاواي. تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق". كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل. وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث. المصدر: هاواي نيوز ناو

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.