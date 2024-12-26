البرلمان العربي دان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: انتهاك جديد يضاف بسلسلة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال

أعرب البرلمان العربي، في بيان، عم ادانته "لاقتحام وزير أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك"، واصفًا هذا التصرف ب"الاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم"، معتبراً انه "انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة".
وأكد البرلمان أن "أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بوقف الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس"، مؤكدا د عمه التام "للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة".
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