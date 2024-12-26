"جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن "فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة".

وأمس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، بأن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم بشأن صفقة التبادل مضرة بالجهود المبذولة لإبرامها".

وفي وقت سابق، اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان حركة حماس تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل في المحادثات بشأن الاسرى.

ولفت نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، الى ان إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الاسرى.