كنعان: المطلوب اتفاق لبناني لبناني على خريطة طريق لانتاج رئيس وحكم يلقى الدعم الدولي

اعتبر النائب ابراهيم كنعان بان المطلوب قناعة مشتركة وقراءة مشتركة لمصلحة لبنان بالالتزام بالدستور والشرعية الدولية لأننا رأينا نتائج عكس ذلك، ونريد من أي حكم في سوريا احترام خيارات الشعب اللبناني وسيادة لبنان وحدوده كما نحترم كلبناينين خيارات الشعب السوري.

واوضح كنعان في حديث الى قناة "MTV"، بانه يجب أن نعرف كلبنانيين في ضوء زلزال المنطقة كيفية تحصين الداخل بالخروج من لبنان الساحة الى لبنان الدولة بتنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية وتحييد أنفسنا عن الصراعات من دون الانفصال عن محيطنا العربي فنستعيد ثقة الداخل والخارج، وهناك قراءة لبنانية مشتركة مطلوبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية فمصلحة لبنان قبل كل شيء كما أن مسؤولية لجنة مراقبة الاتفاق القيام بدورها لوقف الخروقات الاسرائيلية المستمرة.

وشدد على ان المطلوب اتفاق لبناني لبناني على خريطة طريق لانتاج رئيس وحكم يلقى الدعم الدولي، لا أن تتحوّل الأمور وكأنها مناقصة استجلاب عروض دولية لهذا المرشّح او ذاك، والمطلوب رئيس غير مكبّل لديه خبرة سياسية وتجربة في المال والاقتصاد وأن يتمكن من التعاطي بالشكل المطلوب مع الوضع المعقّد الراهن وتحدّياته فمن لا يملك الخبرة السياسية يصبح قراره عند المستشارين.