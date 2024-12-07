نجما هوليوود يحضران مباراة النصر واتحاد جدة وفان ديزل يُقابل كريستيانو رونالدو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حرَص كلٌّ من نجمي هوليوود فان ديزل، مايكل دوغلاس، على حضور مباراة كرة القدم التي جمعت كلاً من فريق نادي النصر وفريق اتحاد جدة، والتي أقيمت مساء أمس بملعب الملك عبدالله الدولي. وقد تواجد النجمان وسط الجماهير لمُتابعة المباراة.
كما قابل أيضاً فان ديزل لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكشف له خلال حديثه، أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمُقامة خلال الفترة الحالية في جدة، رائعة للغاية.
كما أكّد فان ديزل خلال حديثه لـ كريستيانو رونالدو، أن الشعب السعودي لطفاء للغاية، وذلك شيء دوماً ما تحدثت عنه. وأضاف فان ديزل لـ كريستيانو رونالد: "أنت تُحب وتُناصر هذا البلد".
يُذكر أن النجم العالمي فان ديزل قد تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقامة حالياً؛ تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة بالمجال السينمائي، وتقديم العديد من الأفلام وبشكل خاص بأفلام "الأكشن"، والذي يعَد واحداً من روادها.
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فان ديزل يتفاعل مع المباراة وتسجيل الأهدافوقد التقطت عدسات الكاميرات بالملعب تفاعل النجم العالمي فان ديزل مع المباراة من خلال الفرص وتسجيل الأهداف، وقد انتهت المباراة بفوز فريق اتحاد جدة بالدقائق الأخيرة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد أن كان مُتعادلاً مع فريق النصر.
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فان ديزل لـ كريستيانو رونالدو: "أنت تُحب وتُناصر هذا البلد"وعقب انتهاء مباراة كرة القدم، ذهب النجم فان ديزل إلى غرفة ملابس اللاعبين واحتفل معهم بالفوز على طريقته الخاصة؛ حيث كانت العديد من مقاطع الفيديو قد أظهرت، والتي تم تداوُلها عبر منصة "X"، النجم فان ديزل وهو يصفّق للاعبين ويقدّم لهم التهنئة والعديد من عبارات الدعم لهم.
كما قابل أيضاً فان ديزل لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكشف له خلال حديثه، أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمُقامة خلال الفترة الحالية في جدة، رائعة للغاية.
كما أكّد فان ديزل خلال حديثه لـ كريستيانو رونالدو، أن الشعب السعودي لطفاء للغاية، وذلك شيء دوماً ما تحدثت عنه. وأضاف فان ديزل لـ كريستيانو رونالد: "أنت تُحب وتُناصر هذا البلد".
يُذكر أن النجم العالمي فان ديزل قد تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقامة حالياً؛ تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة بالمجال السينمائي، وتقديم العديد من الأفلام وبشكل خاص بأفلام "الأكشن"، والذي يعَد واحداً من روادها.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».