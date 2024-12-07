نجما هوليوود يحضران مباراة النصر واتحاد جدة وفان ديزل يُقابل كريستيانو رونالدو

فان ديزل يتفاعل مع المباراة وتسجيل الأهداف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حرَص كلٌّ من نجمي هوليوودعلى حضور مباراة كرة القدم التي جمعت كلاً من فريقوفريقوالتي أقيمت مساء أمس بملعب الملك عبدالله الدولي. وقد تواجد النجمان وسط الجماهير لمُتابعة المباراة.وقد التقطت عدسات الكاميرات بالملعب تفاعل النجم العالمي فان ديزل مع المباراة من خلال الفرص وتسجيل الأهداف، وقد انتهت المباراة بفوز فريق اتحاد جدة بالدقائق الأخيرة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد أن كان مُتعادلاً مع فريق النصر.

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فان ديزل لـ كريستيانو رونالدو: "أنت تُحب وتُناصر هذا البلد"

وعقب انتهاء مباراة كرة القدم، ذهب النجمإلى غرفة ملابس اللاعبين واحتفل معهم بالفوز على طريقته الخاصة؛ حيث كانت العديد من مقاطع الفيديو قد أظهرت، والتي تم تداوُلها عبر منصة "X"، النجموهو يصفّق للاعبين ويقدّم لهم التهنئة والعديد من عبارات الدعم لهم.كما قابل أيضاًلاعب كرة القدم الشهيروكشف له خلال حديثه، أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمُقامة خلال الفترة الحالية في جدة، رائعة للغاية.كما أكّد فان ديزل خلال حديثه لـ كريستيانو رونالدو، أن الشعب السعودي لطفاء للغاية، وذلك شيء دوماً ما تحدثت عنه. وأضاف فان ديزل لـ كريستيانو رونالد: "أنت تُحب وتُناصر هذا البلد".يُذكر أن النجم العالميقد تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة منالمُقامة حالياً؛ تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة بالمجال السينمائي، وتقديم العديد من الأفلام وبشكل خاص بأفلام "الأكشن"، والذي يعَد واحداً من روادها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».