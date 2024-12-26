شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصادق على بناء أكبر سد كهرومائي في العالم بتكلفة تتجاوز 34 مليار دولار والان مع التفاصيل

صادقت الصين على بدء أعمال بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، والذي سيتواجد على الحافة الشرقية لهضبة التبت.

ووفقًا لتقديرات شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا" في عام 2020، فإن السد المقرر إنشاؤه على الروافد الدنيا لنهر يارلونغ زانغبو يمكنه إنتاج 300 مليار كيلو واط/ ساعة من الكهرباء سنويًا.

وتشير هذه الأرقام إلى أن طاقة السد تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة التصميمية البالغة 88.2 مليار كيلو واط/ ساعة لسد الخوانق الثلاثة، الذي يعد حاليًا أكبر سد في العالم ويقع في وسط الصين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

من المتوقع أن تصل تكاليف بناء هذا المشروع الطموح إلى أكثر من 34 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الكهرومائية.