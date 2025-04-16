"واشنطن بوست" عن مسؤولين عسكريين: مقتل جنديَين أميركيَين وإصابة ثالث قرب الحدود الأميركية المكسيكية

كشف مسؤولون عسكريون أميركيون، أنّ "جنديين أميركيين قُتلا في انقلاب مركبة في نيو مكسيكو، ونُقل جندي أميركي آخر إلى المستشفى في حالة خطيرة، مما يُمثل أول وفيات عسكرية معروفة مرتبطة بمهمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموسعة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضح الجيش في بيان أنّ الحادث وقع بالقرب من سانتا تيريزا، وهي بلدة حدودية غرب إل باسو. وقال ثلاثة مسؤولين عسكريين، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر قيد التحقيق، إنّ "الحادث شمل جنود مشاة البحرية الأميركية من معسكر بندلتون في كاليفورنيا.
ولم يتضح على الفور نوع المركبة التي كانوا يستخدمونها.
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