أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الهجمات على المستشفيات في غزة قد تمنع المرضى من طلب الرعاية الصحية خوفًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى وقف المرافق عن العمل وقطع شريان حياة أساسي. ودعا إلى حماية الرعاية الصحية وجميع المرضى والعاملين في قطاع الصحة في غزة. ودعا غيبريسوس لإيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو لإيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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