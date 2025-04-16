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مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو لإيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا

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مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو لإيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الهجمات على المستشفيات في غزة قد تمنع المرضى من طلب الرعاية الصحية خوفًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى وقف المرافق عن العمل وقطع شريان حياة أساسي. ودعا إلى حماية الرعاية الصحية وجميع المرضى والعاملين في قطاع الصحة في غزة.

ودعا غيبريسوس لإيصال المساعدات والإمدادات الصحية إلى غزة ورفع الحصار ووقف إطلاق النار فورا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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