شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن الحرب الأوكرانية: ملايين الأشخاص لقوا مصرعهم بسبب 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرؤساء الثلاثة الروسي فلاديمير بوتين وسلفه الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مسؤولية اندلاع الحرب الأوكرانية، قائلًا إن ملايين الأشخاص لقوا مصرعهم بسبب 3 أشخاص،

وجدد التأكيد على أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع قط.

وأعرب ترامب مجددًا عن إحباطه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب سعي الأخير للحصول على مزيد من الصواريخ، في الوقت الذي يحاول فيه ترامب إنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

زيلينسكي يطلب صواريخ

وقال ترامب لدى استقباله في المكتب البياضوي رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، إن زيلينسكي "يسعى دائمًا للحصول على صواريخ، انظر، عندما تبدأ حربًا، عليك أن تعلم أنك قادر على الانتصار، لا يمكنك أن تبدأ حربًا ضد من يفوقك حجمًا بعشرين ضعفًا، ثم تأمل أن يعطيك الناس صواريخ".



جاء تصريح ترامب ردًا على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين بشأن رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على مزيد من الصواريخ.

مسؤولية مشتركة

وهذه ليست المرة الأولى التي يحمل فيها ترامب زيلينسكي مسؤولية الحرب الدائرة بين كييف وموسكو، على الرغم من أن روسيا هي التي بدأت في فبراير 2022 بغزو جارتها.

لكن الرئيس الأمريكي استدرك بتحميل نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسلفه الديموقراطي جو بايدن جزءًا من المسؤولية عن اندلاع الحرب.

وقال ترامب: "هناك ملايين الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب 3 أشخاص، فلنقل إن المسؤول الأول هو بوتين، لكن هناك أيضًا بايدن الذي لم تكن لديه أدنى فكرة عما يفعله، وهناك زيلينسكي".

وجدد ترامب التأكيد على أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع قط.

وقال: "كل ما يمكنني فعله هو محاولة وقف الحرب، أريد وقف القتل، وأعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في هذا الصدد".

وأوضح ترامب أنه يتوقع "مقترحات جيدة قريبًا جدًا".