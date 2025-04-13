بقعوني خلال قداس احد الشعانين: هذا يوم فرح وتأتي فيه العائلات الى الكنيسة للاحتفال بالرب يسوع

اشار متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​جورج بقعوني، في عظته خلال قداس احد الشعانين من كاتدرالية يوحنا الذهبي الفمّ، الى أن "هذا يوم فرح، واكثر يوم تأتي فيه العائلات الى الكنيسة للاحتفال بالرب يسوع".

ولفت الى أن "ليس الكثيرين تمكنوا من فهم يسوع لأن بالنسبة للمنطق البشري، الزعيم يأتي بقوة وعنفوان وله سلطة، اما المسيح فقدرته كانت بمحبته ورحمته وقربه من المهمشين والذين حكم عليهم رجال الدين بجهنم".

واوضح بقعوني ان "في الشعنينة نأتي بأولادنا الى الكنائس، ونحتفل ونرتدي الحلل، وفي التطواف نتأمل بالاولاد ولا احد سيفهم يسوع الا اذا عاد كالطفل". واضاف، "لا تكونوا في هم من اي شيء فالرب قريب من كل شيء ولدينا اب في السماء، فاليوم شعنينة لنفرح مع بعضنا البعص وندعو ليسوع ان نعود كالاطفال".