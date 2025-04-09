وزير الدفاع استقبل سفيري إيران والبرازيل ووفدا من نقابة الصحافة: الجيش يحتاج إلى دعم إضافي

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة، أن "الجيش يحتاج إلى دعم إضافي".

ولفت منسى، الى أن "الاجتماع الذي عقد في السعودية فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا"، مشدداً على أنه "بكل صراحة وشفافية، إن كل المشاكل اليوم يتم رميها على الجيش، وأنا أختصر هذه الحال بجواب واحد: أطعموا الجيش ليطعمكم".

وقال "اللقاء الذي حصل في السعودية كان جيدا، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة، خصوصا أن المشاكل الحدودية بين لبنان وسوريا قديمة، وليست وليدة الساعة وتحتاج إلى متابعة وحلول. أما عن الأحداث التي حصلت على الحدود، فإن التهريب هو المسبب الأساسي لحصولها".

من جهته، قال النقيب الكعكي "تشرفنا بلقاء منسى، وكانت فرصة لنعبر عن فرحتنا بأن يأتي إلى هذه الوزارة مسؤول يعرف المؤسسة بالكامل، وهذا سيساعد على النجاح، خصوصا أنها المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن أمن البلد، لا سيما في أوضاع الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي".

وبحث وزير الدفاع مع سفير البرازيل تارسيسيو كوستا في "آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتاريخ الحافل بالتعاون والصداقة".

كما تم التطرق إلى "الدور الإيجابي والفاعل الذي تلعبه الجالية اللبنانية في البرازيل، والتي تشكل جسر تواصل بين لبنان والبرازيل".

وأكد كوستا، على "موقف بلاده الداعم للبنان في المحافل الدولية"، مشددا على "إدانة البرازيل للخروق والاعتداءات التي يمارسها العدو الإسرائيلي، وعلى ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701".

وأبدى "استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة إلى الجيش اللبناني"، عارضا "إمكانات بلاده في مختلف المجالات العسكرية".

واستقبل وزير الدفاع الإيراني مجتبى أماني، الذي هنأه بتوليه مهامه في وزارة الدفاع.

كما شدد على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا "وقوف بلاده الدائم والثابت إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرصها على دعمه في مواجهة التحديات".

وأكد السفير الإيراني "استعداد إيران الكامل لتقديم المساعدة اللازمة في أي وقت، لا سيما في المجالات التي تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان وتعزز من استقراره وأمنه".

وعرض منسى مع النائب السابق شامل روكز آخر التطورات في لبنان والحاجات المعيشية للعسكريين.