خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة شفوية من رئيس ليبيريا جوزيف نيوما بواكاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، لوزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، بمقر الوزارة اليوم. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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