أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب الشوف الإقليمي اللبناني (ف.س.) في بلدة عينبال - الشوف ‎المطلوب بموجب مذكرة عدلية وضبط بحوزته سلاح حربي وذخائر وذلك بناءً لإشارة القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة يوقف مطلوبًا ويضبط سلاحًا حربيًا وذخائر في الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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