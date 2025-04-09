وزير الدفاع الأميركي: اتفقت مع نظيري المصري على أهمية أمن البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران

اشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث٬ الى انني "اتفقت مع نظيري المصري على أهمية أمن البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران٬ كما ناقشت معه فرص تعزيز المصالح المشتركة في الشرق الأوسط".

ولفت الى ان "الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر من خلال سياسة السلام بالقوة يجعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا".