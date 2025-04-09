اعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريح لقناة "الجزيرة"٬ اننا "عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية"٬ موضحة انه "لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانة البعثة السورية لدى الأمم المتحدة". واوضحت ان "قرارنا بتعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة إداري".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الخارجية الأميركية: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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