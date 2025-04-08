رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

استقبل دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء؛ استعراض نشاط الصندوق الإنمائي الممتد لأكثر من 50 عامًا، وبحث سبل تعزيز التعاون التنموي في جزر سليمان، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار توقيع الرئيس التنفيذي أول اتفاقية تنموية مع وزير المالية والخزانة في جُزر سليمان السيد مناسيه سوغافاري؛ لدعم قطاع الطاقة المتجددة في جزر سليمان.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم ضمن نشاطه الإنمائي في مواجهة التحديات التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، تعزيزًا للتعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم.