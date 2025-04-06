أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦، ضمن إطار الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، استهدف جرافة وحفارة خلال أعمال استصلاح أراضٍ في جوار بلدة زبقين - صور ما أدى إلى استشهاد مواطنَين، وتبين عدم وجود وسائل عسكرية في المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العدو الإسرائيلي استهدف آليتَي حفر في زبقين وتبين عدم وجود وسائل عسكرية في المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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