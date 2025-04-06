بدو النقب.. إسرائيليون في النور ويحصلون على دولارات حماس في الظلام!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: ذكرت قناة N12 الإسرائيلية، أن حركة حماس تتعاون مع البدو في النقب لتهريب طائرات بدون طيار إلى قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن الانتماء المعلن في أغلب الأوقات "إسرائيلي" إلا أن تعاونهم في الظلام مع حماس مقابل "الدولار" لتهريب الأسلحة يحدث في الظلام وفقاً لتقارير إسرائيلية.

ويتم تهريب كل طائرة بدون طيار إلى قطاع غزة بمعدل مليون دولار للطائرة الواحدة، وقد تم تسليم ما لا يقل عن عشر طائرات بدون طيار.

وتبلغ قيمة الطائرات بدون طيار ما بين 100 ألف إلى 150 ألف شيكل للطائرة الواحدة، ويمكنها حمل ما يصل إلى 70 كيلوغراماً من البضائع، ومن المتوقع أن تقوم حماس بتعديل الطائرة بدون طيار لاستخدامها عسكريا في القتال ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

ولم تعد أي من الطائرات بدون طيار المنقولة إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قناة N12.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيقات أكثر صرامة في مثل هذه الحوادث، داعية إلى تصعيد ردود الفعل.

حيث أعلنت الشرطة أن "الطائرات المسيرة قادمة إلى غزة، وقد تصبح سلاحًا فتاكًا في الحرب". وأضافت: "هذا يُعَدُّ مساعدةً للعدو في زمن الحرب. من المستحيل التحقيق في هذا كحادثة جنائية. يجب تغيير هذا التصوّر. هذا يُؤتي ثماره بالنسبة للمهرب البدوي، حتى عند القبض عليه - فيُحكَم عليه في أخطر القضايا بالسجن لأشهر، ويُحصَّل على مليون دولار".

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أوائل شهر آذار (مارس) الماضي، غارات على طائرات مسيرة في جنوب قطاع غزة ، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وقد تعقب جيش الدفاع الإسرائيلي الطائرة بدون طيار وهي تحلق فوق غزة من جنوب إسرائيل وقام بقصف الأشخاص الذين جاؤوا لجمعها.

من هم بدو النقب؟

بدو النقب أو "السبعاوية" هم القبائل العربية التي تعيش في منطقة النقب بفلسطين، وهي اكثر القبائل عدداً في بلاد الشام، ومع نهاية الحكم العثماني بدأت سياسات "حضرنة" أو الإستقرار والتوطين القسري للبدو، وبعد حرب عام 1948 وقيام دولة إسرائيل وسيطرتها على كامل النقب؛ تسارعت وتيرة التوطين القسري على من تبقى منهم.

بين عامي 1968 و1989، قامت إسرائيل ببناء سبع بلدات في شمال شرق النقب للسكان البدو بقصد تسهيل سيطرتها على الأراضي البدوية الواسعة، بينما بقي آخرون في القرى غير المعترف بها والتي بنيت بدون تخطيط وتفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه الجارية. وقد اعترفت الحكومة الإسرائيلية تدريجيا بالبعض منهم، واتخاذ تدابير لتحسين خدمات البنية التحتية والأساسية.

يقدر عدد بدو النقب ب 317,000 عام 2014، أي أن عددهم قد يصل إلى نصف مليون على الاقل في الوقت الراهن، وأما بدو المثلث والجليل فيبلغ عددهم نحو 50 الف نسمة أي أن بدو إسرائيل يشكلون 367 الف نسمة من المواطنين العرب في إسرائيل.

أصول بدو النقب.. سعوديون وسيناوية

بدو النقب وبدو سيناء بالأصل مجتمع واحد وينتمون للقبائل ذاتها ومنهم البدو المستقرين والبدو الرُحَّل، ولاحقا شبه رُحَّل وهم يعيشون على تربية الماشية في صحراء النقب.

المجتمع تقليدي ومحافظ القبائل البدوية في النقب أغلبها من القبائل البدوية العربية التي نشأت من سيناء وشبه الجزيرة العربية، وذلك أساسا من المملكة العربية السعودية ، وأيضا من نسل القبائل البدوية في سيناء .

الترابين هي أكبر قبيلة في النقب وشبه جزيرة سيناء إلى جانب قبيلة التياها وقبيلة العزازمة لا يزال بدو النقب يمتلكون الأغنام والماعز، في عام 2000 قدّرت وزارة الزراعة أن بدو النقب يملكون 200،000 رأس من الأغنام و5،000 من الماعز، في حين يقدر البدو الأغنام بقرابة 230،000 والماعز 20،000.